Yildiz, il top club fa follie per lui: addio da 80 milioni di Euro

Il giovane talento turco sta uscendo fuori alla grande in bianconero e un top club è pronto a fare follie per lui. Sarà disposto a mettere sul piatto 80 milioni di euro?

Kenan Yildiz ha compiuto 19 anni lo scorso 4 maggio e sulla spalle porta una maglia pesante: quella indossata da mostri sacri della storia juventina come Michel Platini e Alessandro Del Piero, il suo idolo calcistico. Contro il Manchester City il golden boy bianconero ha incantato lasciando un segno pesante sulla gara, il suo segno.

Come l’ex capitano bianconero, anche il giovane talento turco si esalta nelle coppe dove non a caso Motta finora gli ha sempre dato spazio. L’assist al bacio per la testa di Vlahovic ad aprire le marcature contro i Citizens ha fatto sobbalzare sulla sedia uno come Paul Scholes, non precisamente l’ultimo arrivato, rimasto impressionato dal nazionale turco.

Classe cristallina, spensieratezza e audacia: un mix perfetto per un giocatore che come tutti i fuoriclasse viene fuori nelle partite che contano. Prima della prestazione monstre con la corazzata di Guardiola ricordiamo solo la doppietta salva-match nello scoppiettante 4-4 contro l’Inter a San Siro. Al punto che un club è disposto a fare follie per lui, già ribattezzato Mister 80 milioni.

Yildiz, il top club pronto a fare follie per Mister 80 milioni di euro

Settanta-Ottanta milioni: questa infatti è la valutazione che il club bianconero fa del suo talento capace di accendersi nei momenti decisivi. La Juventus sta raccogliendo i frutti dell’investimento fatto a favore di Yildiz, quando alla Continassa non ci hanno pensato due volte a cedere un senatore come Federico Chiesa per fare spazio al fantasista classe 2005.

La scelta coraggiosa della società e del tecnico italo-brasiliano Thiago Motta comincia a essere ripagata da Kenan. Contro il Manchester City ha messo in mostra un repertorio che non è passato sicuramente inosservato a altri club, in prima fila quelli della Premier. Calciomercato.com ricorda come il primo club a chiedere informazioni su di lui sia stato il Liverpool.

Non c’è nulla di concreto in piedi tra la Juve e i Reds, ma il forte interesse del club di Liverpool non è certo un mistero dalle parti del quartier generale bianconero. Stando alla Gazzetta dello Sport anche altre squadre d’oltremanica sono pronte a farsi avanti per l’ex Bayern Monaco. Per lui l’Aston Villa sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta importante.

Basterà per convincere i bianconeri a privarsi del loro talento più puro? Di recente il contratto che lega Yildiz alla Juventus è stato rinnovato fino al 2029. Giuntoli vuole costruire intorno a lui la Juve del futuro e non ha alcuna intenzione di mettere sul mercato il suo numero dieci. A Torino non vedono l’ora di rivivere notti magiche come quella di mercoledì scorso all’Allianz Stadium.