Luminarie Gaeta, il programma del weekend: 11-12 gennaio

Penultimo fine settimana a Gaeta per poter ammirare le “Favole di Luce” che brillano; luminarie, installazioni e video mapping, infatti, animeranno la città pontina fino al 19 gennaio 2020.

La Fiaba delle "Favole di Luce" ✨Buon Natale! 🎅 Questo il nostro regalo! 🎁 Il trailer della 🧚‍♀️ Fiaba delle Favole di Luce, realizzato dal Gazzettino del Golfo per la @Città di Gaeta. Uno speciale ringraziamento al sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano e al suo staff in particolar modo a Giovanni Di Tucci e Andrea Brengola.

Ecco, quindi, gli appuntamenti per sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020:

13 VIDEO MAPPING e PROIEZIONI ARTISTICHE

MADONNA NOSTRA presso la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano

SUGGESTIONI DEL MARE in Piazza Mare all’Arco

LE CASE DEI CORALLI in Piazza Mazzoccolo

PIAZZA DOLCI&BALOCCHI in Via Indipendenza e Piazza Vincent Capodanno

ELFO CANTASTORI E VIDEOFANTASIE GAETANE in Piazza Goliarda Sapienza (ogni 30 minuti dalle 17.00 alle 22.00)

SCHOOL OF UNIVERSE in Piazza Mons. Di Liegro

TIC TOC IL CAMPANILE PARLANTE in Piazza XIX Maggio (ogni 30 minuti dalle 17.00 alle 24.00)

COLORIUM – IL VIALE in Via Battaglione degli Alpini

foto/selfie corner OGGI A GAETA! presso la Chiesa di S. Biagio

I COLORI DELLA LUCE al Tempio di San Francesco in Via San Giovanni Bosco

LA PIAZZA DELLE STELLE in Piazza Traniello

LO SGUARDO DI MARIO in Piazza Cardinale De Vio

LUCI DEL PORTO in Via Bausan

16 LUMINARIE

COME IN UN QUADRO nel Quartiere La Piaja sul Lungomare Caboto

SULLA ROTTA DI ENEA a Porto Salvo

L’ALBERO DELLE MERAVIGLIE a Villa delle Sirene

LE PALMARAIE DES LUMIERÈS sul Lungomare Caboto

L’ORSETTO PASTICCIONE in Piazza Buonomo

TRA CORALLI E STELLE MARINE in Piazza della Libertà e Corso Cavour

MAXIBON in Piazza Mazzini

TRA FIORI E FARFALLE in Corso Italia

ARENA WATERLOO in Via Firenze a Marina di Serapo

IL REGALO SCINTILLANTE sul Lungomare Caboto tra Porta Carlo V e Porta Carlo III

L’ANCORA in Largo Caserta

BRIGHT BRANCHES AVENUE in Via Annunziata, Via Faustina, Via Duomo e Via Docibile

IL VIALE DEGLI INNAMORATI sul nuovo Lungomare di Gaeta Medievale

IL GIARDINO DI STELLE in Largo Bonelli

CASPER IL POLPO DAI MAGICI ABBRACCI al Molo Santa Maria

IL RE LEONE E LA FORESTA INCANTATA alla Villetta Traniello (dalle ore 17 alle 00:30)

EVENTI

Oltre a TIC TOC Il campanile parlante e all’ELFO CANTASTORIE

ore 17.30 (solo sabato) la SFILATA DI FAVOLE DI LUCE in Corso Cavour

ore 18.30 L’INCANTO DELLA FONTANA DI S. FRANCESCO in Piazza della Libertà e i GIOCHI PIROTECNICI

dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 22.00 IL PRESEPE DI GHIACCIO PIÙ GRANDE D’ITALIA in Corso Cavour (euro 2,00 adulti, euro 1,00 fino a 10 anni)

BABBO NATALE NEL VILLAGGIO INCANTATO in Via Annunziata 7 (euro 4,00 solo villaggio, euro 5,00 villaggio+Mostra Permanente e Cappello d’Oro e gratuito sotto i 3 anni)

dalle ore 10.30 alle 23.00 IL VILLAGGIO DELLE FAVOLE DI LUCE in Piazza XIX Maggio e Piazza Mons. Di Liegro

sabato dalle ore 16 alle 22 e domenica dalle 11 alle 22

NATALE CON I BURATTINI DEI “F.LLI MERCURIO” SORRENTO in Viale Battaglione degli Alpini

“JOKER NEL BORGO”, monologhi di profonda riflessione tutti i fine settimana in Piazza Vincent Capodanno dalle 17.30 alle 20.30.

Evento clou del weekend il WORLD ICE ART CHAMPIONSHIP 2020 in viale battaglione degli Alpini (viale alberato): dal 10 al 12 gennaio, dalle ore 16 alle 21, quindici partecipanti da tutto il mondo attraverso le sculture di ghiaccio rappresenteranno un momento storico della loro Nazione:

🇮🇹 Marco Torrisi – Italia

🇵🇪 Anthony Schmatz – Perù

🇺🇸 Shintaro Okamoto – USA

🇲🇾 Kee Gawah – Malesia

🇲🇾 Jong Yong Chong Ming – Malesia

🇲🇾 Jamalul Hakim – Malesia

🇷🇺 Aleksandr Mikhailov – Russia

🇫🇷 Samuel Girault – Francia

🇫🇷 Loïc Brien – Francia

🇷🇸 Nanad Klajic – Serbia

🇩🇪 Bernd Winter – Germania

🇦🇺 Glenn Smith – Australia

🇵🇱 Michal Mizula – Polonia

🇺🇦 Bogdan Kutsevych – Ucraina

🇧🇪 Frank De Conynck – Belgio