Cisterna di Latina, allerta gialla in vigore: indicazioni per i cittadini

Il Comune di Cisterna di Latina ha emesso un’allerta gialla per il maltempo, che entrerà in vigore a partire dal mattino di giovedì 12 novembre 2026 e durerà per le successive 24-36 ore.

Le previsioni indicano precipitazioni che varieranno da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci e temporali. Questi fenomeni potrebbero essere accompagnati da intense piogge, forti raffiche di vento e frequenti fulmini. I venti, che andranno da forti a burrasca, soffieranno da sud-ovest, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici. Sono previste anche mareggiate lungo le coste esposte.

Si consiglia ai cittadini di prestare attenzione e prendere precauzioni, evitando spostamenti non necessari durante l’allerta. È fondamentale restare aggiornati sulle condizioni meteorologiche e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile.