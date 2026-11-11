Cisterna di Latina, incontro con il pugile Mirko Marchetti

Questa mattina, il sindaco Valentino Mantini ha ricevuto presso il Comune di Cisterna di Latina il pugile locale Mirko Marchetti, tornato da un recente incontro valido per il titolo italiano dei pesi welter. La sfida si è tenuta al PalaPiomba di Silvi Marina, dove Marchetti ha affrontato il campione in carica Ivan Guarnieri per sei riprese.

Durante il match, Marchetti, che ha 38 anni, ha dovuto ritirarsi prima di iniziare il settimo round a causa di un infortunio alla spalla destra. Nonostante l’esito, il sindaco Mantini ha voluto sottolineare l’impegno dimostrato dal pugile, considerandolo un passo importante per la città di Cisterna.

«Questo risultato porta prestigio a Cisterna e sostiene la cultura sportiva e i valori che essa rappresenta», ha affermato il sindaco durante l’incontro. Era presente anche Gaetana Capasso, assessora allo Sport, che ha voluto esprimere il sostegno dell’amministrazione locale verso gli sportivi della zona.

Mirko Marchetti ha iniziato il suo percorso sportivo presso la New Body Evolution, dove si allena dal 2003. La sua preparazione atletica è curata dal maestro di pugilato Luigi Montesano e dal preparatore fisico Giuseppe Ardagna. Questo cammino lo ha avvicinato al sogno di conquistare il titolo di campione italiano dei pesi welter.