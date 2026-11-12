Gaeta, celebrazione del 30° anniversario di don Frany

La parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Gaeta si prepara a festeggiare un’importante ricorrenza: il 30° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Frany.

Questa celebrazione sarà un’occasione per la comunità di esprimere gratitudine e affetto verso il Signore per il dono del sacerdozio, consentendo a tutti di unirsi in preghiera per il vice parroco. Al momento, né la data né il luogo dell’evento sono stati comunicati, ma si attende con entusiasmo di ricevere notizie a riguardo.

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