Latina, Osservatorio Politiche Infanzia: nasce un nuovo ente

A Latina è stato creato l’Osservatorio sulle Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un ente dedicato alla protezione dei diritti dei più giovani. Questo progetto è frutto della sinergia tra amministrazione e società civile, con l’intento di costruire un ambiente favorevole per i minori.

Il nuovo osservatorio si focalizzerà sulle diverse sfide legate alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, con l’impegno di garantire diritti e opportunità a bambini e ragazzi.

Per chi desidera approfondire, è disponibile il post ufficiale sul sito del Comune di Latina.