Cisterna di Latina, allerta gialla in vigore: indicazioni per i cittadini

Dalla tarda serata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, e per le prossime 24-30 ore, è stata emessa un’allerta gialla per il Lazio a causa delle piogge attese, che potrebbero essere sparse o diffuse e saranno accompagnate da rovesci o temporali.

I fenomeni meteorologici previsti includono rovesci intensi, raffiche di vento sostenute, possibili grandinate e frequente attività elettrica. È importante prestare attenzione e prepararsi a queste condizioni avverse.

Si consiglia ai cittadini di seguire le indicazioni delle autorità locali e di adottare comportamenti responsabili durante il periodo di allerta, evitando di esporsi a situazioni rischiose.

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Cisterna di Latina.