Il Comune di Gaeta ha recentemente approvato un Documento di Indirizzo per il Piano Città di Gaeta, con l’intento di valorizzare i beni immobili storici e pubblici. Questa decisione, frutto di una collaborazione con l’Agenzia del Demanio, segna un passo significativo per il futuro urbanistico ed economico della città.

Il provvedimento, presentato dal Sindaco Cristian Leccese, mira a rigenerare 10 grandi compendi immobiliari situati tra il centro storico di Sant’Erasmo, Monte Orlando e Monte Conca. Gli interventi previsti si allineeranno al principio di consumo di suolo zero e si concentreranno sulla trasformazione di patrimoni inutilizzati in spazi per servizi collettivi, housing sociale e culturale.

Tra i principali obiettivi del piano c’è la salvaguardia dei beni vincolati e la creazione di nuovi servizi per la comunità. La deliberazione consiliare, che modifica anche il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (P.A.V.) per il periodo 2026/2028, consentirà di assegnare nuove destinazioni d’uso a vari immobili storici, mantenendo invariati volumetrie e superfici.

Il Piano Città include otto immobili di proprietà statale e due comunali. Tra le strutture coinvolte, c’è Casa Tosti, destinata a housing universitario e sociale, e Palazzo San Giacomo, che continuerà ad ospitare attività culturali. Altri spazi, come l’Ex Caserma Cialdini, saranno trasformati in strutture per il turismo e l’accoglienza.

Il sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e il lavoro di squadra che ha condotto a questo traguardo, definendolo una svolta storica per Gaeta. Il documento approvato include criteri di sostenibilità e attenzione alla vivibilità del centro storico, con l’inserimento di nuovi spazi verdi e parcheggi.

I cittadini possono consultare il sito ufficiale del Comune di Gaeta per ulteriori dettagli e aggiornamenti sui prossimi sviluppi del Piano.