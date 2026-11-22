Giovedì 26 novembre, si svolgerà la Giornata Make-up presso la Farmacia Comunale di Latina. Questo evento, realizzato insieme a Trouss, offre l’opportunità di partecipare a una lezione di trucco personalizzata e a prove pratiche di make-up.

I partecipanti potranno scoprire quali trucchi si adattano meglio a loro, grazie alla presenza di una Make-up Artist esperta che condurrà l’incontro. Le attività si svolgeranno dalle 15:00 alle 19:00, permettendo di dedicare attenzione a ogni singolo partecipante.

Per partecipare, è necessario prenotare un appuntamento. È possibile contattare direttamente la Farmacia Comunale per avere maggiori dettagli e assicurarsi di non perdere questa interessante opportunità di bellezza.

L’evento è aperto a tutti e offre l’occasione di approfondire le tecniche di trucco, permettendo a ciascuno di prendersi cura della propria immagine.