Si è concluso con grande entusiasmo il Laboratorio della Gentilezza 2026, un progetto speciale promosso dall’Amministrazione Comunale di Gaeta. L’iniziativa, coordinata dalla consigliera Michela Di Ciaccio, ha coinvolto le scuole Conca e Virgilio dell’Istituto Comprensivo Carducci.

Nel corso del laboratorio, i bambini hanno avuto l’opportunità di partecipare a momenti di ascolto e condivisione, favorendo così la loro crescita personale. Grazie alla collaborazione di Martina Odino, i piccoli hanno potuto esprimere le loro emozioni, imparare a riconoscerle e trasformarle in gesti concreti di attenzione verso gli altri.

Le immagini scattate durante l’evento catturano la gioia dei bambini e il loro entusiasmo. Questo progetto ha avuto un effetto positivo, anche se mancano dettagli specifici riguardo alla data e all’ora del laboratorio, al numero di partecipanti e ai risultati ottenuti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività scolastiche, i genitori possono seguire i canali ufficiali dell’Istituto Comprensivo Carducci e dell’Amministrazione Comunale.