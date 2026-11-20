Il 21 novembre si terrà un nuovo incontro della rassegna letteraria organizzata dal Forum dei Giovani di Latina, questa volta incentrato sul famoso romanzo Il giovane Holden. Questo evento offre l’opportunità di approfondire il messaggio e i temi di quest’opera iconica della letteratura contemporanea.

Al momento, non sono stati forniti dettagli precisi riguardo all’orario e al luogo in cui si svolgerà l’incontro. Pertanto, per chi desidera partecipare, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Forum, dove verranno pubblicate notizie aggiornate e informazioni utili.

In aggiunta, per ulteriori chiarimenti sull’evento e per rimanere informati su eventuali novità, è possibile consultare anche il sito ufficiale del Comune di Latina. Qui i cittadini possono trovare aggiornamenti su diverse iniziative culturali e eventi che animano il territorio.