Priverno ospiterà il concerto I Love Supreme, dedicato a John Coltrane, figura fondamentale del jazz, il 22 novembre 2026 alle 18.00 presso l’Auditorium dell’Infermeria dei Conversi del Borgo di Fossanova.

Questa serata, promossa dalla Priverno Jazz Orchestra (PJO), non è solo un tributo al centenario della nascita di Coltrane (1926-2026), ma anche un’opportunità per riscoprire il suo capolavoro musicale. Alla direzione ci sarà il M° Mario Corvini, mentre il solista Luciano Bonanni apporterà un’ulteriore dimensione all’evento, con la preparazione musicale curata dal M° Walter Fantozzi.

Il programma rappresenta un vero e proprio viaggio sonoro, esaltando le sonorità caratterizzanti e l’improvvisazione del jazz, in omaggio all’eredità musicale e spirituale del grande sassofonista. Fondata nel 2024, la PJO riunisce talentuosi musicisti locali e ha già collaborato con artisti di spicco.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro, acquistabile attraverso TicketOne o direttamente all’ingresso. Questo concerto è inserito nel Roma Jazz Festival 2026 ed è realizzato in collaborazione con PRJSMA APS e International Music Festival Foundation Srl, con il patrocinio del Comune di Priverno.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile seguire il post ufficiale del Comune di Priverno.