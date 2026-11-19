Gaeta si appresta a festeggiare il periodo natalizio con Favole di Luce, una serie di concerti dal vivo che prenderanno vita ogni sabato e domenica sera fino al 10 gennaio. Gli eventi si svolgeranno in Piazza XIX Maggio, proprio accanto al Comune, con inizio fissato per le 19:00, dopo lo spettacolo della Fontana di San Francesco.

Il programma musicale offre un mix di generi, con tribute band e artisti pronti a intrattenere il pubblico. Per il mese di novembre sono previsti l’Ultimo Tribute Band il 21 novembre, la Manhattan Swing Band il 22 novembre e l’883 Tribute Band il 28 novembre. A dicembre, il palco ospiterà tribute band come gli Elton John e Queen il 5 dicembre e Vasco Rossi il 7 dicembre.

Il 1 gennaio aprirà la rassegna il The Sweet Sound Gospel Choir, seguito da altri artisti fino alla chiusura della manifestazione. Ogni serata sarà un viaggio musicale per tutti, spaziando dal pop al rock, dallo swing al gospel.

L’ingresso ai concerti è gratuito e ci saranno posti a sedere fino a esaurimento. È un’opportunità perfetta per trascorrere del tempo con famiglia e amici e godere della magia delle feste sotto le luci di Gaeta.

Per maggiori informazioni, si può visitare il post ufficiale su Facebook di CittadiGaeta.