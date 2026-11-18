In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Farmacia Comunale di Latina ha organizzato diverse attività rivolte alle donne, con un focus su prevenzione e benessere.
Il 25 novembre e il 26 novembre, si svolgerà l’iniziativa Stop alle lacrime, illuminiamo i tuoi occhi di nuova luce. Durante questi giorni, la farmacia regalerà a tutte le donne un mascara della linea Trouss. Questo gesto intende evidenziare l’importanza del rispetto e della speranza per ogni donna.
Inoltre, il 25 novembre, sarà possibile effettuare gratuitamente l’esame MOC, un test utile per valutare la salute delle ossa.
Il 26 novembre, invece, sarà dedicato alla bellezza, con la presenza di una specialista della linea Trouss che offrirà trattamenti di make-up, prove di prodotti e consigli personalizzati.
Tutte le attività si terranno presso la Farmacia Comunale di Viale Kennedy. Per prenotazioni, è possibile contattare la farmacia tramite WhatsApp al numero 334 623 3337.