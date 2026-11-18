Recentemente, l’amministrazione di Latina ha incontrato una delegazione di cittadini di Borgo Carso per affrontare insieme questioni legate al biogas.

Durante l’incontro, non sono state fornite informazioni dettagliate riguardo alla data e all’orario, elementi che avrebbero potuto favorire una maggiore partecipazione da parte della comunità.

Il Comune ha incoraggiato i cittadini a rimanere informati sulle future iniziative, in modo da poter contribuire attivamente alle discussioni sui temi ambientali che interessano la zona.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove si trova la notizia completa e altre risorse utili.