Il Comune di Latina comunica ai cittadini che il martedì 24 novembre, dalle 9:00 alle 12:00, sarà possibile effettuare un test dell’udito gratuito presso la Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale J. F. Kennedy.

Questo test, semplice e non invasivo, offre l’occasione di prendersi cura della propria salute uditiva e di identificare eventuali problemi. L’iniziativa è promossa dall’ente Udisens.

Per partecipare, è necessario prenotare un appuntamento direttamente presso la Farmacia Comunale, dove si potrà ritirare un coupon per la registrazione.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la Farmacia Comunale oppure visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.