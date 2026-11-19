Il Comune di Latina ha aperto un bando per la presentazione di progetti volti a valorizzare Spazio IdeaKennedy, uno spazio dedicato a giovani e formazione, ma anche all’innovazione e al territorio. Gli Enti del Terzo Settore sono invitati a inviare le loro proposte per contribuire a questo progetto.

Il bando si rivolge a vari ambiti, tra cui:

🔹 Formazione e sviluppo delle competenze

🔹 Coworking

🔹 Innovazione sociale

🔹 Incubazione e sviluppo d’impresa

🔹 Networking e partenariati

🔹 Promozione dell’imprenditorialità giovanile

Le proposte devono mirare a creare un ambiente che favorisca la cooperazione tra giovani e il territorio, mettendo in rete le risorse e le competenze disponibili.

Per partecipare, gli interessati possono consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale del Comune di Latina. Al momento, non ci sono indicazioni specifiche sulle modalità di invio delle candidature.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 novembre 2026, entro le ore 23:59. Gli enti interessati dovranno quindi preparare la loro proposta in tempo utile.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il sito del Comune di Latina per consultare l’avviso completo.