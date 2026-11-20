In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la città di Gaeta celebra i diritti dei più giovani, unendo questo momento all’importanza della salvaguardia dell’ambiente con un’iniziativa di piantumazione. L’evento vedrà il coinvolgimento delle scuole dell’infanzia e primarie degli Istituti Comprensivi Principe Amedeo e G. Carducci, in collaborazione con l’Associazione Ricreativa Divertiamoci.

L’iniziativa intende collegare il diritto a vivere in un ambiente sano con il dovere civico di proteggere il patrimonio naturale. Il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha sottolineato che tutelare i diritti dei bambini è fondamentale per garantire loro un futuro sostenibile e una città adatta ai più piccoli.

In linea con questa visione, l’Assessore all’Istruzione, Gianna Conte, ha evidenziato l’aspetto educativo dell’evento, sottolineando che piantare un albero insieme ai bambini insegna loro l’importanza della cura e della responsabilità. Con questa giornata, l’Amministrazione comunale vuole sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della salvaguardia ambientale e dell’impegno attivo nella comunità.

Per ora non sono disponibili informazioni dettagliate riguardo alla data e luogo dell’evento. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune.