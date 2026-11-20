Dal 23 al 30 novembre, la Farmacia Comunale di Viale Kennedy a Latina organizza un evento speciale per il Black Friday, con sconti interessanti su diversi prodotti.
I cittadini potranno beneficiare di riduzioni che vanno dal 20% al 50% su articoli di cosmetica e integratori, perfetti per la cura personale e per iniziare a pensare ai regali natalizi.
Questa è un’ottima occasione per acquistare i prodotti che desiderate o per fare scorte in vista delle festività che si avvicinano.
Per maggiori informazioni, è possibile recarsi direttamente alla Farmacia Comunale in Viale Kennedy durante il periodo dell’evento.
È consigliabile anche controllare il post ufficiale del Comune di Latina per eventuali aggiornamenti riguardo l’iniziativa.