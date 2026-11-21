Il Comune di Cori ha avviato un’iniziativa per realizzare il Piano di Zona 2027-2029 attraverso tavoli tematici. Questi incontri sono pensati per coinvolgere attivamente la comunità nella pianificazione e nello sviluppo del piano.

Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo al luogo e alla data dei tavoli tematici. Pertanto, si consiglia ai cittadini interessati di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere informati.

Chi desidera partecipare può scaricare l’avviso con il modulo di partecipazione direttamente dal sito del Comune di Cori. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire alla realizzazione del piano.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o i suoi canali social, dove saranno pubblicati aggiornamenti riguardanti i tavoli tematici.