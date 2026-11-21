Mercoledì 25 novembre, la Farmacia Comunale di Latina offrirà un test MOC (ultrasonografia ossea) gratuito a tutte le donne. Questo servizio è pensato per valutare la salute delle ossa e contribuire alla prevenzione dell’osteoporosi, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il test, che non comporta alcun costo, sarà disponibile presso la Farmacia Comunale, situata in Viale Kennedy, Latina. Le donne interessate possono prenotare il loro appuntamento direttamente in farmacia, dove riceveranno un coupon che consente di accedere al servizio.

È fondamentale prendersi cura della salute delle ossa e questo test rappresenta un’opportunità semplice e immediata per farlo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente la farmacia.