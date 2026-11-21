Il Presidente del Consiglio Comunale di Priverno informa i cittadini che è stata convocata una sessione straordinaria del Consiglio. La prima riunione si terrà il 26 novembre 2026 alle 18.00, mentre la seconda è fissata per il 27 novembre 2026 alle 10.00. L’incontro avrà luogo nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale.

Durante la seduta si discuteranno diversi temi all’ordine del giorno, tra cui gli interventi del Presidente e del Sindaco, interrogazioni sul Servizio di refezione scolastica e le problematiche igienico-sanitarie legate alla presenza di storni in Via Giacomo Matteotti. Saranno presentate anche mozioni per istituire un fondo di solidarietà e per condannare episodi di violenza verificatisi durante manifestazioni recenti.

Tra i punti principali, è prevista l’approvazione di variazioni al bilancio e il riconoscimento di debiti fuori bilancio, in linea con le normative vigenti.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Priverno.