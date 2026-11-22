Cisterna di Latina si prepara a celebrare il 25 novembre con tre eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza sulle donne, come comunicato dall’Amministrazione comunale. Queste iniziative sono pensate per cittadini, studenti e associazioni locali, con l’intento di promuovere il rispetto e la parità di genere.

La giornata comincerà con un corteo e un flash mob intitolato “Uniti per dare voce”, organizzato in collaborazione con MGA Studios e diretto da Maria Grazia Angeletti. Questo evento mira a coinvolgere i giovani in un momento di partecipazione collettiva, evidenziando valori di solidarietà e rispetto reciproco.

Dalle 11:00 alle 12:30, si svolgerà lo spettacolo-convegno “Non chiamatelo amore” presso l’Aula consiliare. Questo evento, promosso dall’Associazione Culturale Allegro con Brio, combina musica, arte e recitazione con interventi di approfondimento giuridico sulla normativa riguardante il femminicidio, a cura dell’avvocato Roberto D’Andrea. Tra gli ospiti ci saranno anche l’attrice Marina Conti e le cantanti Rosanna e Alessandra Scaraggi.

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, la Sala Zuccari di Palazzo Caetani ospiterà “Incontro fra parole e musica nel nome di donne uccise da furia omicida”, un evento a cura del Centro Italiano Femminile (CIF) di Cisterna di Latina. Questo incontro offrirà un percorso informativo e culturale, con letture di poesie e momenti di musica dal vivo, in onore delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa, coordinata dall’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’educazione e della cultura nel contrasto alla violenza di genere. È fondamentale il coinvolgimento attivo dei giovani per promuovere un cambiamento culturale duraturo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali del Comune di Cisterna di Latina.