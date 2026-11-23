Sabato 28 novembre, la Farmacia Comunale di Latina ospiterà una mattinata dedicata al benessere della pelle, in collaborazione con Archetipa. L’appuntamento si svolgerà presso la farmacia, situata in viale John Fitzgerald Kennedy 42, dalle 9:00 alle 13:00.

In questa occasione, i partecipanti potranno scoprire formule cosmetiche pensate per la cura della pelle nel tempo e avranno la possibilità di provare un trattamento viso, accompagnato da una consulenza personalizzata. È un’opportunità per prendersi cura della propria bellezza e conoscere nuovi prodotti per il benessere cutaneo.

Per partecipare, è necessario ritirare un coupon di prenotazione direttamente presso la farmacia, poiché non è possibile prenotare online.

Per ulteriori informazioni, è consigliabile contattare direttamente la Farmacia Comunale.

Si invita la cittadinanza a non perdere questa occasione per dedicarsi un po’ di tempo e attenzione al proprio benessere.