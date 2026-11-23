Il 29 novembre alle ore 10:00 si terrà un incontro per genitori a Gaeta, presso la Chiesa – Parrocchia San Nilo Abate. L’evento è rivolto a chi desidera ascoltare e condividere esperienze, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le famiglie.

Parteciperanno don Emanuele Avallone e la dott.ssa Maria De Tata, pedagogista con esperienza nel disagio adolescenziale. Questo sarà un momento utile per i genitori per confrontarsi e favorire una crescita insieme.

Dopo l’incontro, alle ore 11:00, si svolgerà la Santa Messa solenne, animata dai ragazzi, durante la quale si procederà alla benedizione delle corone di Avvento, in vista del Natale.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la Parrocchia San Nilo Abate di Gaeta.