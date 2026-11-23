Il Comune di Latina informa i cittadini riguardo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), mettendo in evidenza l’importanza dei codici PIN e PUK. Questi codici sono fondamentali per utilizzare la CIE anche come documento di identità digitale.

Il PIN consente l’accesso ai servizi digitali online, mentre il PUK serve per sbloccare il PIN dopo tre tentativi errati e per impostarne uno nuovo. Entrambi i codici sono composti da 8 cifre e vengono forniti in due momenti: una parte è consegnata al momento della richiesta della carta, mentre l’altra è inclusa con la CIE stessa.

Se un cittadino smarrisce uno di questi codici, non c’è motivo di preoccuparsi. È possibile recuperarli autonomamente oppure rivolgersi agli sportelli dell’anagrafe comunale. Inoltre, per ricevere ulteriore supporto, gli operatori del Servizio Civile Universale del Comune di Latina sono disponibili presso lo Sportello del Cittadino, situato in Corso della Repubblica 116.

Questi operatori offrono assistenza per il recupero dei codici e per l’utilizzo dell’app CieID, fornendo supporto dettagliato per facilitare l’accesso ai servizi digitali.

Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza, è consigliabile contattare direttamente il Comune di Latina o visitare i loro profili ufficiali sui social media.