Cisterna di Latina, Appia Walk: appuntamento 4 ottobre

Cisterna di Latina

Il 4 ottobre si svolgerà Appia Walk, un’escursione metabolica e culturale lungo l’antica Via Appia, fino a raggiungere l’area archeologica di Tres Tabernae. Questo evento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina in collaborazione con l’ASD Centro Fitness Montello.

In occasione del decimo anniversario di Appia Day, manifestazione che celebra la Via Appia, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza straordinaria, camminando su un tratto dell’Appia come facevano gli antichi. La camminata sarà guidata da trainer esperti e certificati in Camminata Metabolica, una disciplina che unisce camminata, postura e tecniche di respirazione.

Il ritrovo è fissato per le 9.30 nel piazzale dello Stabilimento Findus, lungo la Via Appia al km 55+300, con partenza prevista per le 10.00. Il percorso di circa 3 chilometri porterà i partecipanti fino al sito archeologico, dove si prevede di arrivare intorno alle 10.45. Durante la camminata, sarà possibile eseguire semplici esercizi di fitness e visitare i reperti storici presenti nell’area.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno almeno 9 anni. Si consiglia di prenotare, contattando i numeri 339 8059129 o 338 8157590, oppure inviando un’email a centrofitnessmontello@inwind.it.

L’evento accoglierà fino a 90 partecipanti e prevede l’uso di cuffie wireless per ascoltare le indicazioni del trainer e la musica, rispettando così l’ambiente circostante. Ogni partecipante riceverà una T-shirt commemorativa dell’evento.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.