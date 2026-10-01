Sabaudia, interruzione idrica: avviso per i cittadini

Il Comune di Sabaudia ha annunciato che a causa di un guasto alla rete idrica, ci sarà un’interruzione dell’acqua. Questo disservizio si estenderà fino alle ore 11:00 di oggi, 01/10/2026.
Le zone che subiranno questa interruzione comprendono:
Via Migliara 46 e Via Maremman.
Per ulteriori chiarimenti, gli utenti possono contattare il numero verde dedicato a emergenze e guasti, 800 626 083.
Si consiglia ai cittadini di seguire i canali ufficiali del Comune per ricevere aggiornamenti sulla situazione attuale.