Gaeta, presentazione mediometraggio ‘B-Roll’ di Alessio Martino

La città di Gaeta si prepara a ospitare la presentazione del mediometraggio ‘B-Roll’, un progetto ideato e diretto da Alessio Martino. Questo evento, che gode del sostegno del Parco dei Monti Aurunci e delle amministrazioni comunali di Gaeta, Formia, Itri e Spigno Saturnia, mira a mettere in luce il legame tra il cinema d’autore e il ricco patrimonio naturale e culturale della nostra regione.

Le riprese sono state realizzate da Beatrice Rizzello, con un contributo fondamentale di Vittorio Ciaramaglia, che ha ricoperto un ruolo essenziale nella produzione del film. Attualmente, non sono stati forniti dettagli precisi sulla data e sul luogo della presentazione, ma le aspettative sono alte.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e sui dettagli relativi all’evento, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Gaeta e quelli del Parco dei Monti Aurunci, dove verranno diffuse tutte le informazioni necessarie.