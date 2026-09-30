Sabaudia, Carta ‘Dedicata a Te’: contributo per famiglie

È ora disponibile la Carta “Dedicata a Te” per il biennio 2026-2027, un supporto pensato per le famiglie che necessitano di acquistare beni alimentari essenziali. La comunicazione è stata resa nota dal Comune di Sabaudia.

Il contributo offerto ammonta a 500 euro per il 2026 e a 500 euro per il 2027. Non sarà necessario presentare una domanda, poiché l’INPS provvederà a selezionare i beneficiari in base ai requisiti stabiliti.

Per accedere a questo aiuto, è richiesto un ISEE non superiore a 15.000 euro. Ulteriori dettagli, compresi i requisiti e le modalità di accesso, possono essere consultati sul sito ufficiale del Comune di Sabaudia.

È importante notare che, al momento, non sono state fornite informazioni specifiche riguardo alle date di inizio e conclusione per le richieste, né sulle modalità di richiesta e sull’emissione della carta stessa.

Per ulteriori informazioni e per visualizzare il post ufficiale, si consiglia di visitare il sito del Comune di Sabaudia, dove si possono trovare aggiornamenti utili.