Latina, sosta: chiusura uffici in Via Neghelli il 1 e 2 ottobre

Gli uffici dedicati alla sosta in Via Neghelli, a Latina, resteranno chiusi giovedì 1 e venerdì 2 ottobre. Questa chiusura è necessaria per consentire il passaggio di consegne al nuovo gestore del servizio di sosta a pagamento, GPS Global Parking Solutions S.p.A., come indicato nel post ufficiale pubblicato dal Comune.
Il servizio di sosta riprenderà regolarmente lunedì 5 ottobre, con la riapertura degli uffici. Si tratta di una breve pausa pensata per garantire la continuità del servizio durante il cambio di gestione.
Attualmente, non sono state fornite informazioni dettagliate riguardo a quali cittadini potrebbero essere direttamente coinvolti da questa modifica né sulle modalità alternative da adottare durante i giorni di chiusura.
Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare il post ufficiale del Comune di Latina.