Latina, giornata di prevenzione osteoporosi: screening gratuito il 9 ottobre

Il 9 ottobre, la farmacia comunale di Viale Kennedy sarà il luogo di una giornata dedicata alla prevenzione dell’osteoporosi. In questa occasione, i partecipanti potranno sottoporsi a uno screening densitometrico osseo a ultrasuoni, un esame semplice, rapido e totalmente gratuito.

Il test si effettua sul tallone ed è un metodo non invasivo. Per partecipare, è necessario presentarsi con il piede nudo. Questa campagna di screening è particolarmente consigliata a chi ha fattori di rischio per l’osteoporosi, come il sesso femminile, l’età avanzata, la menopausa precoce, la familiarità, una dieta povera di calcio, la sedentarietà, il fumo e il consumo di alcol.

Per prenotare il test, i cittadini dovranno recarsi presso la farmacia e ritirare un coupon. Al momento, non sono stati forniti dettagli riguardo all’orario dell’evento, eventuali costi, numero massimo di partecipanti o ulteriori informazioni per la prenotazione.

Per ulteriori dettagli, è consigliato visitare il post ufficiale del Comune di Latina o contattare direttamente la farmacia comunale.