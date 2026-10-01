Latina, evento di sensibilizzazione per Ottobre Rosa il 17 ottobre

Il Comune di Latina, insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina e LILT Latina, ha programmato un incontro di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione, che si terrà il 17 ottobre.

Questo incontro fa parte delle iniziative legate al mese di Ottobre Rosa, una campagna che mira a sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori al seno. Pur essendo già nota la data e gli organizzatori, al momento non sono stati resi pubblici il luogo e l’ora dell’evento.

Chi è interessato a partecipare è invitato a seguire le comunicazioni ufficiali del Comune di Latina e delle organizzazioni coinvolte, poiché nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori informazioni.

Per dettagli specifici, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Latina o contattare direttamente gli organizzatori dell’evento.