Cisterna di Latina, Appia Walk: successo per la prima edizione

Cisterna di Latina ha dato il benvenuto questa mattina alla prima edizione di APPIA WALK, una camminata di carattere archeo-culturale che coincide con l’Appia Day. L’iniziativa ha attratto numerosi cittadini, che hanno percorso un tratto dell’antico percorso dell’Appia.

La camminata è partita dal piazzale della Findus, dove i partecipanti hanno ricevuto cuffie wireless. Questo dispositivo ha permesso loro di seguire le istruzioni del trainer e di ascoltare la musica creata appositamente per le attività di postura e allenamento muscolare, grazie anche alla F-Band.

Il gruppo ha poi proseguito verso Tres Tabernae, dove si è svolta una breve visita guidata al sito archeologico, condotta dall’archeologa Beatrice Cappelletti. Durante l’evento, la Polizia Locale ha garantito la sicurezza, con il supporto delle associazioni Vigili del Fuoco in Congedo e Carabinieri in Congedo.

La manifestazione si è conclusa intorno alle 12, sempre presso il piazzale della Findus, con alcuni esercizi di ginnastica dolce e un rinfresco per tutti i partecipanti.

Per chi fosse interessato a visitare il sito di Tres Tabernae, ci sono altri eventi in programma. Si segnala l’Open Day nel pomeriggio del 16 ottobre, organizzato dai ricercatori e studenti dell’Istituto Pontificio di Archeologia Cristiana, e un’altra visita il 18 ottobre a cura della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Latina e Frosinone.