Cisterna di Latina: Commemorazione di Norma Cossetto

In occasione dell’anniversario della sua morte, l’amministrazione comunale di Cisterna di Latina desidera ricordare Norma Cossetto, una studentessa istriana di appena 23 anni, catturata e imprigionata dai partigiani slavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943. Norma subì violenze e torture dai suoi carcerieri e, tragicamente, fu barbaramente gettata nella Foiba di Villa Surani.

Il Consiglio comunale di Cisterna ha conferito a Norma Cossetto la cittadinanza onoraria della città il 10 febbraio 2022, in occasione del Giorno del ricordo, per preservare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La commemorazione di Norma Cossetto rappresenta un momento significativo per l’amministrazione comunale, che desidera onorare non solo la sua memoria, ma anche quella di tutti coloro che hanno subito le conseguenze di queste dolorose vicende storiche.