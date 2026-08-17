Cisterna di Latina, concerto di Rocco Hunt per il Santo Patrono

In piazza si è tenuto un concerto di Rocco Hunt, dedicato alla festa del Santo Patrono di Cisterna di Latina. La piazza era piena di cittadini e visitatori, tutti desiderosi di vivere questa tradizione che unisce la comunità.

Durante l’esibizione, il rinomato artista ha proposto un repertorio vario, coinvolgendo il pubblico con le sue canzoni e arricchendo ulteriormente la celebrazione. Tuttavia, nel comunicato non sono state fornite informazioni specifiche riguardo alla data e ora dell’evento, né sul numero di persone che hanno partecipato alla festa.

Per chi fosse interessato a saperne di più sulle festività e sul programma degli eventi, è possibile consultare il post ufficiale del Comune, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie.