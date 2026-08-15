Sabaudia, celebrazione dell’Assunzione: 15 agosto

Oggi, 15 agosto, Sabaudia festeggia la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Per l’occasione, il Sindaco Alberto Mosca e l’Amministrazione comunale hanno organizzato una serie di attività per commemorare questa ricorrenza.

In questo giorno speciale, la città rende omaggio alla sua Celeste Patrona. Il Sindaco e l’Amministrazione colgono l’opportunità per augurare a tutti, cittadini e ospiti, una giornata ricca di serenità, pace e momenti da condividere insieme.

Chi desidera rimanere informato o cercare maggiori dettagli può visitare il post ufficiale del Comune, dove sono disponibili ulteriori informazioni sulla celebrazione.