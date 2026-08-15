Latina, auguri di buon Ferragosto dall’amministrazione comunale

Oggi, in occasione del Ferragosto, il Sindaco e l’amministrazione comunale di Latina desiderano porgere a tutti i cittadini i più sentiti auguri per una giornata all’insegna della serenità. Questo è un momento speciale da dedicare al riposo e alla convivialità, da vivere accanto alle persone care.

La tradizione del Ferragosto rappresenta un’opportunità per riunirsi con familiari e amici, per apprezzare le bellezze della nostra città e dei suoi meravigliosi dintorni. È una chance per rilassarsi e ricaricare le energie, in vista della ripresa delle attività.

L’amministrazione invita tutti a sfruttare questa festività per godere di momenti di gioia e tranquillità, partecipando agli eventi e alle manifestazioni che caratterizzano l’estate a Latina. Un Ferragosto che favorisca la condivisione e il rafforzamento dei legami, contribuendo così a costruire insieme un futuro luminoso.