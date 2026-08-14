Cori, iscrizioni mensa scolastica: aperte dal 17 agosto 2026

Dal 17 agosto 2026 al 15 settembre 2026, i genitori dei ragazzi di Cori possono effettuare l’iscrizione online al servizio mensa scolastica. Questa informazione è rivolta a tutte le famiglie interessate a utilizzare il servizio.

L’iscrizione è indispensabile per chi desidera far partecipare i propri figli alla mensa. È importante notare che non sarà possibile completare l’iscrizione in presenza di pagamenti arretrati. Pertanto, le famiglie sono invitate a regolarizzare eventuali debiti, anche avvalendosi di piani di rateizzazione, contattando l’ufficio competente per ricevere supporto.

I pagamenti per il servizio mensa dovranno essere effettuati tramite il sistema Pago Pa. L’ufficio scuola è a disposizione per fornire assistenza sull’iscrizione e per la generazione dei bollettini di pagamento.

Per ulteriori informazioni, i genitori possono contattare l’ufficio scuola al numero 0696617249 oppure scrivere un’email a ufficioscuola@comune.cori.lt.it.