Cisterna di Latina, eventi: appuntamenti il 13 e 14 agosto in piazza XIX Marzo

Il Comune di Cisterna di Latina ha in programma due eventi da non perdere che si terranno il 13 e 14 agosto in piazza XIX Marzo, nell’ambito della rassegna ‘Cisterna Estate 2026’.

Questa sera, 13 agosto, a partire dalle 21.30, avrà luogo ‘Juke Box’, un coinvolgente dance show che vedrà esibirsi gli allievi della Happy Dance Academy. Gli artisti interpreteranno una selezione delle canzoni più celebri degli anni ’80, ’90 e 2000.

Domani, 14 agosto, sempre dalle 21.30, sarà la volta di ‘Ritorno a Wonderland’, un affascinante musical proposto dalla scuola FAP – Formazione Artistica Professionale. Questo spettacolo offre un adattamento all’aperto del noto viaggio di Alice nel Sottomondo, toccando temi come la crescita personale e il confine tra sogno e realtà.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito e rappresentano un’ottima opportunità per trascorrere del tempo in famiglia.

La rassegna ‘Cisterna Estate 2026’ coinvolge varie realtà locali, proponendo eventi culturali e di intrattenimento per tutte le età.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.