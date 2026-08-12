Cisterna di Latina, eventi estivi: appuntamenti ad agosto

Il Comune di Cisterna di Latina ha reso noto un ricco programma di eventi estivi per il mese di agosto, come si può leggere nel post ufficiale.
Il primo appuntamento è per sabato 15 agosto alle 21.30 in Piazza XIX Marzo, dove si esibirà il gruppo Mania the original, pronto a far rivivere i successi musicali degli anni ’90.
Il giorno successivo, domenica 16 agosto alle 22, si terrà l’evento principale dell’estate: il concerto dell’artista Rocco Hunt, sempre in Piazza XIX Marzo.
Il weekend seguente, sabato 22 agosto dalle 16.30, ci sarà il Palio dell’Anello, una tradizionale corsa all’anello a cavallo che si svolgerà lungo Corso della Repubblica.
Infine, per chiudere in bellezza, domenica 23 agosto alle 22, nell’area Mercato di via delle Province, si terrà la Notte dei Fuochi, uno spettacolo di fuochi d’artificio che promette di incantare tutti i presenti.
Per ulteriori informazioni su questi eventi, comprese la durata e le modalità di partecipazione, si consiglia di visitare i canali ufficiali del Comune.