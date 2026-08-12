Sabaudia, Wave Music Awards: appuntamento il 17 agosto in Piazza del Comune

Piazza del Comune di Sabaudia si prepara ad accogliere i Wave Music Awards il 17 agosto. Questa manifestazione, organizzata da EMy Show Group Italia, è pensata per i più giovani.

Durante la serata, la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico sotto il cielo stellato, dove musica e divertimento saranno i protagonisti. L’evento offrirà l’opportunità di mettere in luce il talento musicale e di intrattenere le nuove generazioni.

Tra gli artisti che saliranno sul palco, ci saranno nomi noti della scena musicale italiana, pronti a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. Il programma prevede anche dj set e spettacoli dal vivo, assicurando così una serata ricca di intrattenimento.

L’ingresso sarà gratuito, permettendo a tutti di partecipare senza alcun costo.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia o seguire i canali social dell’organizzatore.