Priverno, acquisto biglietto online per la Festa Medievale di Fossanova

Quest’anno, la Festa Medievale di Fossanova introduce un nuovo servizio per rendere più semplice l’accesso all’evento. In collaborazione con il Comune di Priverno, gli organizzatori hanno attivato la possibilità di acquistare il biglietto online, così da evitare lunghe attese in coda.
Con il servizio Salta la Fila, chi desidera partecipare può acquistare il biglietto in qualsiasi momento, anche mentre si sta recando alla festa. Una volta completato l’acquisto, il biglietto arriverà direttamente sullo smartphone, consentendo un accesso rapido ai varchi dedicati.
Per utilizzare questa opzione, basta cliccare sul link presente nel post ufficiale, accessibile dalla Home del sito e nella sezione riservata ai biglietti. Gli utenti possono cliccare qui per acquistare il biglietto.
Al momento non sono stati annunciati né il prezzo del biglietto né gli orari della Festa Medievale di Fossanova, ma questo servizio online offre una soluzione comoda per tutti coloro che intendono partecipare all’evento.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune di Priverno.