Sabaudia: aumento delle presenze turistiche e incassi

A Sabaudia, l’estate 2023 ha visto un incremento notevole delle presenze turistiche, accompagnato da un aumento degli incassi provenienti dai parcometri. Questi risultati emergono da un’analisi condotta dall’Amministrazione Comunale.

Il Comune ha comunicato che il numero di turisti e visitatori nella città delle dune è cresciuto in modo significativo. I dati raccolti fino a questo momento confermano che Sabaudia si afferma come una delle mete più desiderate del litorale pontino.

Dal 1° aprile al 20 luglio 2025, gli introiti generati dai parcometri hanno raggiunto circa 490 mila euro. Per l’anno 2026, si prevede un incremento fino a 503 mila euro. Questi risultati incoraggianti non riguardano soltanto il numero di turisti, ma si riflettono anche sulle strutture ricettive, che stanno registrando un buon tasso di occupazione.

Il sindaco Alberto Mosca ha espresso soddisfazione per l’andamento positivo della stagione estiva, evidenziando l’importanza di monitorare costantemente le presenze turistiche. Questo risulta fondamentale per garantire a Sabaudia la possibilità di mantenere e accrescere la propria attrattività nel settore.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita la cittadinanza e gli operatori del settore turistico a consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia.