Latina, servizio di Telemedicina attivo nella farmacia comunale

La Farmacia Comunale di Latina ha avviato un nuovo servizio di Telemedicina, che permette ai cittadini di effettuare esami diagnostici in modo rapido, evitando lunghe attese, come riportato dal Comune.

Tra le prestazioni offerte, a prezzi contenuti e con referto disponibile entro 15 minuti, ci sono: ECG Cardiaco, Holter Pressorio e Holter Cardiaco. Questi esami servono a monitorare l’attività elettrica del cuore, controllare la pressione arteriosa e registrare l’attività cardiaca nel tempo.

Grazie a questo servizio, i referti vengono elaborati da professionisti qualificati, assicurando così un’assistenza efficiente e facilmente accessibile. La Farmacia Comunale si trova in Viale John Fitzgerald Kennedy, 42.

I cittadini possono ottenere informazioni e prenotare gli esami contattando la Farmacia Comunale alla riapertura dopo la pausa estiva, anche se non sono stati specificati gli orari di apertura.

Per ulteriori informazioni, è consigliabile fare riferimento al post ufficiale del Comune o contattare direttamente la farmacia.