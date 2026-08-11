Gaeta, disinfestazione zanzare: interventi il 10 e 11 agosto 2026

Il Comune di Gaeta comunica che il 10 e 11 agosto 2026 si svolgeranno interventi di disinfestazione in tutta la città. Queste operazioni comprenderanno sia il trattamento larvicida che quello adulticida, mirati a contenere la proliferazione delle zanzare sul territorio.
Le attività inizieranno alle ore 02:00 di entrambe le notti. Si invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire le necessarie precauzioni durante le operazioni di disinfestazione.
Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare i canali ufficiali del Comune di Gaeta o contattare gli uffici competenti per eventuali chiarimenti e dettagli.