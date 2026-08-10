Latina, giornata di consulenza nutrizionale per lipedema e linfedema

Il 18 settembre, la Farmacia Comunale di Latina ospiterà una giornata dedicata alla consulenza nutrizionale per chi affronta il lipedema e il linfedema.
Questo incontro, realizzato in collaborazione con PromoPharma, vedrà la partecipazione della dottoressa Serena Bonanno, nutrizionista esperta, che offrirà indicazioni sui corretti stili di vita e sull’alimentazione più adatta per migliorare il benessere dei partecipanti.
Inoltre, sarà presente anche la Dott.ssa Giulia Busetto, biologa nutrizionista, che effettuerà la BIA (Bioimpedenziometria), un esame fondamentale per analizzare la composizione corporea e creare percorsi nutrizionali su misura.
Per chi desidera ricevere maggiori dettagli o prenotare, è possibile contattare la Farmacia Comunale tramite il numero Whatsapp 334 623 3337.
È importante notare che mancano alcune informazioni rilevanti, come l’orario della giornata, il numero massimo di partecipanti e i costi per la consulenza. Pertanto, si consiglia di contattare direttamente la farmacia per avere chiarimenti su questi punti.