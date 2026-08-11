Cisterna di Latina, ristrutturazione per autismo: inizio lavori a agosto

Entro la fine di agosto, inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’appartamento in via Pitagora, a Cisterna di Latina. Questo immobile, confiscato alla criminalità organizzata, sarà dedicato all’accoglienza di persone con disturbi dello spettro autistico, come comunicato dal Comune.

Il dirigente Vincenzo Capaldo ha firmato la determina per l’aggiudicazione dei lavori, che richiederanno un investimento di 150mila euro, interamente coperto dalla Regione Lazio. Il progetto prevede la creazione di spazi specifici, tra cui una stanza per colloqui, un’area destinata alle terapie e uno spazio per varie attività, oltre ai servizi igienici.

Questo appartamento è stato definitivamente confiscato nel 2012 e, nel 2023, è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Cisterna. L’ente ha partecipato a un avviso pubblico della Regione, nel settembre 2024, per il recupero dei beni confiscati, ottenendo così il finanziamento necessario.

Il cantiere si avvierà nelle prossime settimane e, seguendo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di ottobre. Il sindaco Valentino Mantini e l’assessora al welfare Stefania Krilic hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per promuovere l’integrazione socio-sanitaria e offrire supporto alle famiglie.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune o contattare direttamente l’ufficio competente.