Sabaudia, spettacolo musicale: ‘Quando il canto tocca l’anima’

La Corte Comunale di Sabaudia sarà il palcoscenico per lo spettacolo musicale Quando il canto tocca l’anima, che vedrà protagonista il tenore Giuseppe Gambi. A rendere la serata ancora più interessante, ci saranno anche la ballerina Iolanda Crispino, la pianista Lauren e Claudia Laporatella.

I presenti potranno immergersi in un repertorio ampio e variegato, che include una selezione di canzoni napoletane, musica italiana e brani di lirica conosciuti in tutto il mondo. Questo evento è reso possibile grazie al supporto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Sabaudia.

Attualmente, non sono ancora stati comunicati né il programma dettagliato né la data esatta dell’evento attraverso i canali ufficiali. Si consiglia di monitorare i canali comunicativi del Comune per eventuali aggiornamenti.

L’organizzazione è a cura del Comune di Sabaudia. Per avere ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.

Per restare informati sull’evento e sulla relativa programmazione, è utile seguire il post ufficiale del Comune di Sabaudia.