Latina, lavori di manutenzione alla scuola S. Marco

Attualmente sono in corso lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola dell’infanzia S. Marco di Latina. Questo intervento è parte della Strategia Territoriale “Latina Resiliente”.

Il progetto prevede un investimento di € 531.069,89 per migliorare la sicurezza e l’adeguamento sismico dell’edificio. I lavori includono la sostituzione e il consolidamento della pavimentazione, il rafforzamento del tetto tramite interventi di isolamento termico, il rinforzo di alcuni muri portanti e il miglioramento sismico della struttura.

Questa iniziativa è essenziale per garantire la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità degli spazi scolastici, con un occhio di riguardo al valore storico dell’edificio, costruito nel 1932.

Il progetto è sostenuto anche da fondi europei, nell’ambito del PR FESR Lazio 21-27.